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Хуан Мартин дель Потро может сняться с «Ролан Гаррос»

Дель Потро может сняться с «Ролан Гаррос»
GoTennis.ru

37 мин. назад

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Аргентинский теннисист сообщил, что может отказаться от участия в турнире. В матче второго тура на турнире в Лионе «Хуан проиграл Гастао Элиашу из Португалии – 6:7(0), 4:6.

«Сегодня был очень плохой день – почувствовал боль в плече и спине. Сейчас я спешу в Париж, чтобы пройти обследование. В ближайшее время пойму, буду ли играть на «Ролан Гаррос», – заявил Дель Потро.

  • «Ролан Гаррос» стартует 28 мая.
  • В мужской сетке точно не выступит Роджер Федерер.
  • В женской – Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Эжени Бушар и, вероятно, Симона Халеп.

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Ролан Гаррос
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