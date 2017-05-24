Хуан Мартин дель Потро может сняться с «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист сообщил, что может отказаться от участия в турнире. В матче второго тура на турнире в Лионе «Хуан проиграл Гастао Элиашу из Португалии – 6:7(0), 4:6.

«Сегодня был очень плохой день – почувствовал боль в плече и спине. Сейчас я спешу в Париж, чтобы пройти обследование. В ближайшее время пойму, буду ли играть на «Ролан Гаррос», – заявил Дель Потро.

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая.

В мужской сетке точно не выступит Роджер Федерер.

В женской – Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Эжени Бушар и, вероятно, Симона Халеп.

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