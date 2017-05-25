Новак Джокович: «Как и я, Андре Агасси возненавидел теннис, но вернулся на вершину»

«За последние две недели я переговорил по телефону со многими бывшими топ-игроками. Мне хотелось выслушать различные мнения относительно жизни теннисиста, а не только о технике игры. Беседа с Агасси меня удовлетворила.

Во-первых, мы придерживаемся схожего стиля, и его игра вдохновляла меня. Думаю, это должно помочь. Тем более, Андре пережил схожую ситуацию, если не хуже.

Он возненавидел спорт, который любил, и выпал из первой сотни после периода доминирования. Но он улучшил игру и вернулся на первую строчку.

Андре знает способ, как сложить все куски воедино и стать сильнее, чем прежде. Он обладал огромной харизмой, но сохранял при этом скромность.

Мы еще переговорили с глазу на глаз, поскольку до этого общение происходило исключительно по телефону. Он проведет со мной несколько дней на «Ролан Гаррос», после чего меня будет сопровождать брат Марко.

Если все сложится хорошо, а я в этом не сомневаюсь, мы начнем строить планы на будущее, начиная с Уимблдона», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

«Ролан Гаррос»-2017 стартует 28 мая.

Джокович – действующий обладатель титула.

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