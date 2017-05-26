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Рафаэль Надаль и Новак Джокович попали в одну половину

Надаль и Джокович попали в одну половину
Eurosport

1 час назад

Состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда.

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Энди Маррей начнет выступление матчем с Андреем Кузнецовым, а победитель пары в третьем раунде может сыграть с Хуаном Мартином дель Потро.

Новак Джокович приступит к защите титула игрой с Марселем Гранольерсом, а Рафаэля Надаля ждет Бенуа Пэр. Соперник Стэна Вавринки опередилтся по итогам квалификации.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Энди Маррей – Кэй Нисикори

Стэн ВавринкаМарин Чилич

Милош РаоничРафаэль Надаль

Доминик Тим – Новак Джокович

Константин Кравчук зарубится в первом круге с Федерико Дельбонисом, Михаил Южный – с Рожерио Дутрой да Силвой, Евгений Донской – с Виктором Троицки, Евгений Медведев – с Бенджамином Бонзи. Соперник Карена Хачанова определится по итогам квалификации.

  • Матчи основной сетки начнутся 28 мая. Турнир продлится до 11 июня.

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