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Анжелик Кербер и Екатерина Макарова сыграют в первом круге

Кербер и Макарова сыграют в первом круге
Eurosport

1 час назад

Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда.

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Первая ракетка мира Анжелик Кербер начнется выступление на турнире матчем против Екатерины Макаровой. В одну четверть с немкой попала Светлана Кузнецова., которая в первом круге сыграет с Кристиной Макхэйл.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Анжелик Кербер – Светлана Кузнецова

Гарбинье Мугуруса – Доминика Цибулкова

Элина Свитолина – Симона Халеп

Джоанна Конта – Каролина Плишкова

В первом круге Наталья Вихлянцева сыграет с Йоханной Ларссон, Анастасия Павлюченкова – с Патричей Марией, Дарья Касаткина – с Яниной Викамайер. Элина Свитолина – с Ярославой Шведовой, Ирина Хромачева – с Полин Пармантье, Екатерина Александрова – с Катериной Синяковой.

Соперницы Елены Весниной и Евгении Родиной определятся по итогам квалификации. Вернувшаяся в тур Петра Квитова попала в четверть к Кербер, а в первом раунде ее ждет Джулия Босерап.

  • Матчи основной сетки начнутся 28 мая. Турнир продлится до 11 июня.

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