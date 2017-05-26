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Анжелик Кербер и Екатерина Макарова сыграют в первом круге
Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда.
Первая ракетка мира Анжелик Кербер начнется выступление на турнире матчем против Екатерины Макаровой. В одну четверть с немкой попала Светлана Кузнецова., которая в первом круге сыграет с Кристиной Макхэйл.
Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Анжелик Кербер – Светлана Кузнецова
Гарбинье Мугуруса – Доминика Цибулкова
Элина Свитолина – Симона Халеп
Джоанна Конта – Каролина Плишкова
В первом круге Наталья Вихлянцева сыграет с Йоханной Ларссон, Анастасия Павлюченкова – с Патричей Марией, Дарья Касаткина – с Яниной Викамайер. Элина Свитолина – с Ярославой Шведовой, Ирина Хромачева – с Полин Пармантье, Екатерина Александрова – с Катериной Синяковой.
Соперницы Елены Весниной и Евгении Родиной определятся по итогам квалификации. Вернувшаяся в тур Петра Квитова попала в четверть к Кербер, а в первом раунде ее ждет Джулия Босерап.
- Матчи основной сетки начнутся 28 мая. Турнир продлится до 11 июня.
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