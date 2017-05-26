Анжелик Кербер и Екатерина Макарова сыграют в первом круге

Eurosport Player : Смотри все 15 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Первая ракетка мира Анжелик Кербер начнется выступление на турнире матчем против Екатерины Макаровой. В одну четверть с немкой попала Светлана Кузнецова., которая в первом круге сыграет с Кристиной Макхэйл.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Анжелик Кербер – Светлана Кузнецова

Гарбинье Мугуруса – Доминика Цибулкова

Элина Свитолина – Симона Халеп

Джоанна Конта – Каролина Плишкова

В первом круге Наталья Вихлянцева сыграет с Йоханной Ларссон, Анастасия Павлюченкова – с Патричей Марией, Дарья Касаткина – с Яниной Викамайер. Элина Свитолина – с Ярославой Шведовой, Ирина Хромачева – с Полин Пармантье, Екатерина Александрова – с Катериной Синяковой.

Соперницы Елены Весниной и Евгении Родиной определятся по итогам квалификации. Вернувшаяся в тур Петра Квитова попала в четверть к Кербер, а в первом раунде ее ждет Джулия Босерап.

Матчи основной сетки начнутся 28 мая. Турнир продлится до 11 июня.

Смотрите трансляцию матчей «Ролан Гаррос» на Eurosport Player

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Календарь и результаты турниров WTA