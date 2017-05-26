Все, что нужно знать о «Ролан Гаррос» на Eurosport

Eurosport Player : Смотри все 15 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Что

Начало июня – это не только короткие ночи, цветущая сирень и выпускные экзамены в школе. Это еще второй турнир «Большого шлема» в теннисном сезоне на традиционном оранжевом грунте с призовым фондом в 32 миллиона евро.

От первой подачи и до последнего матчбола турнир покажут каналы Eurosport 1 и Eurosport 2. Между встречами вы сможете увидеть сочные хайлайты, передачи «Гейм, сет, Матс» и «Противостояния дня».

Где

116-й Открытый чемпионат Франции примут 22 корта стадиона «Ролан Гаррос». Самое вкусное покажут центральные арены – «Корт Филиппа Шатрие», «Корт Сюзанн Ленглен» и «Корт 1».

Онлайн-сервис Eurosport Player предоставит вам доступ к 15 кортам – все большие матчи не пройдут мимо вас.

Когда

Все участники ивента узнали сетки в пятницу 26 мая после завершения квалификации и жеребьевки. Первый раунд «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье 28 мая, а все действие продолжится до 11 июня. На эту дату запланирован мужской финал.

Следите за сеткой турнира и календарем на Eurosport

Кто

Все фавориты в сборе: первые ракетки мира Энди Маррей и Ангелика Кербер, действующие чемпионы «Ролан Гаррос» Новак Джокович и Гарбинье Мугуруса, а также грунтовый монстр Рафаэль Надаль, готовый в этом году всех разнести в песчинки.

В Париж не приедут только два великих человека: Роджер Федерер (мимо второго подряд «Ролан Гарроса» из-за травмы) и Серена Уильямс (американка ждет пополнения в семействе). Из менее статусных потерь: Лара Зигемунд и Радек Штепанек, Мария Шарапова приглашение на турнир не получила.

Зрителям Eurosport в России, Украине, Казахстане и Латвии есть за кого переживать лично особенно в женской сетке: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Элина Свитолина, Юлия Путинцева и Анастасия Севастова – все они пригнали во Францию в статусе героинь топ-30 рейтинга WTA.

С кем смотреть

Впервые на Eurosport комментаторы Анна Чакветадзе и Владас Ташев, а также Максим Янчевский отработают прямо с места событий. Парижских героев Eurosport можно будет не только услышать, но и увидеть – смотрите турбовидео Артема Нечаева с Анной и Владасом на сайте и телеканале, а также в прямых включениях в инстаграме и «Вконтакте».

На «Ролан Гаррос» вы также услышите давно знакомые голоса Eurosport: Анна Дмитриева и Александр Метревели, Елена Звонарева, Елена Лиховцева, Александр Каливод, Екатерина Бычкова, Борис Боровский, Николай Саприн и Илья Геец.

Что еще смотреть

Хайлайты центральных матчей и лучшие моменты турнира вы найдете в видеоразделе на сайте Eurosport – добавьте его в закладки.

Следите за «Ролан Гаррос» дома и на работе, в гаджете и ноутбуке, в прямом эфире и в записи с помощью онлайн-сервиса Eurosport Player – стоимость подписки от 99 рублей за месяц.

Специально для фанатов тенниса Eurosport ввел новую подписку: 159 рублей за два месяца – помимо «Ролан Гаррос» вы захватите еще и Уимблдон.

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