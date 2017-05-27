Энди Маррей, Анжелик Кербер и еще 3 топа, которые провалят «Ролан Гаррос»

Милош Раонич

«Я начал лучше понимать, как мне нужно играть на грунте», – заявил после финала в Стамбуле канадец. Милош впервые в карьере сыграл в решающем матче на этом покрытии, но продул Чиличу, поэтому искал положительные моменты всюду, абстрагируясь от результата. Раонич много говорил про крутизну своей подачи и агрессивную игру на приеме, но не подтвердил слова уже на следующих двух турнирах: великана без проблем остановили Давид Гоффен и Зверев-младший.

Очевидно: во Францию Милош едет пассажиром. Канадец совсем недавно вылечил подколенное сухожилие и не готов к затяжным играм на песке, который забирает значительно больше энергии, чем другие покрытия. Рао не набрал мощность, благодаря которой крошил конкурентов в середине сезона-2016, а на одной подаче в грунтовых трехсетовиках ему не выехать – доказано соперниками по Риму и Мадриду.

Энди Маррей

Главный теннисный рыцарь легендарно провел вторую половину 2016 года: начиная с Уимблдона, Энди собрал семь трофеев (в том числе выиграл Олимпиаду), построил жирную серию из 33 побед подряд и сбил с первой строчки рейтинга Джоковича. Казалось, резко сдавшие Федерер, Надаль и потерявший интерес к игре Новак крепко отдали поводья ATP в руки шотландца, но старт сезона-2017 породил большие сомнения.

К «Ролан Гаррос» Маррей подходит не первым и даже не пятым претендентом на титул. Единственный титул-2017 упал в руки сэру на старте сезона в Дубае, после чего он лишь раз доходил до полуфинала, получая под зад даже от парней из второй сотни. В Париже единственный финал с участием Энди случился в 2016-м, но его нельзя назвать заслуженным: британец чудом избежал позора в стартовых матчах против Радека Штепанека и Маттиаса Бурка (ушел с 0:2 и 1:2 по сетам) и вообще играл крайне нестабильно. Прошлогоднее выступление Энди успешное, но только благодаря стадии, на котором оно завершилось.

В этот раз счастьем для британца на «Ролан Гаррос» станет попадание в третий, максимум – в четвертый круг. После вылета у Энди будет масса вариантов для отговорок. Одна из – травмы. По ходу года Маррей сначала испытал радость лечения от опоясывающего лишая, после – от болей в плече. За три дня до турнира появилась информация, что британца мучает что-то новое, и он восстанавливается антибиотиками. Но самое главное – первый номер потерял уверенность в себе. Не просто так по ходу проигранного матча Рамосу в Монте-Карло Энди проговорился: «Я не знаю как играть».

Анжелик Кербер

Сменщица Серены на первой строчке рейтинга после «Ролан Гаррос», вероятно, останется на вершине, но лишь потому, что ей не нужно защищать рейтинговые очки: в прошлом году немка с треском влетела в первом круге будущей полуфиналистке Кики Бертенс. Теоретически сбить Анжелику с верхушки могут только две девушки – Симона Халеп и Каролина Плишкова. Но у них свои проблемы: румынка рискует присутствовать на турнире только в качестве зрителя из-за надрыва сухожилия, а чешка – из-за не лучшей формы.

Сохранение рейтингового отрыва от преследовательниц – единственная для Кербер выполнимая задача на турнире. Из четырех «Мэйджоров» парижский дается Анжелике тяжелее всего: к 29 годам она лишь раз заходила в четвертьфинал (в 2012-м). С тех пор немка собирает чемоданы чуть ли не раньше остальных, и в этом году она едва ли сломает традицию.

Грунтовый сезон Кербер начала фантастически ужасно. Из семи матчей королева WTA выиграла три, дважды получив баранки. В первом круге Анжелике играть против неуступчивой Екатерины Макаровой. Если даже немка выживет в битве с теннисисткой из России, то только для того, чтобы сдаться в одном из следующих двух матчей, где ее ждут Цуренко, Винчи или Остапенко.

Агнешка Радваньская

Одна из самых активных участниц акции против Шараповой – еще одна девушка, которой нечего ловить на кортах «Ролан Гаррос». За годы выступлений на турнире теннисистка из Польши никогда не показывала высоких результатов, ограничиваясь редкими попаданиями в четвертый круг.

Игровой стиль Агнешки с резкими ударами не эффективен на грунте, поэтому результаты польки плачевны: ни одного титула за 14 лет карьеры. В этом году выступление на грунте снова выбросило польку на экватор топ-10: девушка провела лишь один матч в Штутгарте (проиграла в двух сетах Макаровой) и отказалась от участия в турнирах в Риме и Мадриде. Шансов исправить ситуацию в Париже немного, поэтому Радваньская выступит на Гаррос для галочки, ради минимальной игровой практики перед Уимблдоном.

Гарбинье Мугуруса

После триумфального выступления в 2016-м любой другой результат на «Гаррос» для горячей испанки будет равносилен провалу. В отсутствие Серены и нескольких других мускулистых соперниц расстройство от неудачи увеличится в квадрате. Но слез Гарбинье не избежать.

Во время жеребьевки Мугуруса и Джокович расстались с чемпионскими кубками, но грусть от разлуки ощущалась только на лице испанки: у нее шансов повторить успех куда меньше, чем у серба. Если Новак понемногу пришел в себя и даже вышел в финал в Риме, то Гарбинье по консистенции все еще находится ближе к жиже, чем к чему-то твердому. Испанку шатает в матчах даже против соперниц из четвертого десятка: неуверенная игра с тонной невынужденных ошибок и подаренных брейк-пойнтов дает против Мугурусы шансы любой сопернице. На турнире, где на кону лежат громкий титул и большие деньги, любая с радостью использует шанс и отправит чемпионку на обочину.

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