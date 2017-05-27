Теннисный бетман. Победа Джоковича и еще 3 ставки, после которых ты забудешь вкус сосиски в тесте

Гарбинье Мугуруса – Франческа Скьявоне

Прогноз: победа итальянки с форой +5,5 по геймам за 1,7

Букмекеры слишком верят в миловидную испанку: Гарбинье хотя и фаворит, но в ее пользу говорят только статус действующей победительницы и возраст. Мугуруса слишком нестабильна – это главная причина ее отсутствия на вершине рейтинга. Испанка в большинстве матчей действует очень агрессивно, но процент невынужденных ошибок сшибает ее с ног даже в играх с аутсайдерами.

В 2017-м Гарбинье не так хороша на грунте, как в предыдущем: из трех турниров девушка только на одном дошла до полуфинала, но и то снялась. Произошло это за неделю до старта «Ролан Гаррос» в Риме, поэтому физическое состояние спортсменки тоже вызывает вопросы. В отличие от нее, завершающая по итогам сезона карьеру Скьявоне опасна и в последние месяцы выглядит великолепно: Франческа не проиграла ни сета в Боготе (уничтожила Бертенс) и уступила лишь в финале в Рабате Павлюченковой.

Итальянка разозлилась на организаторов домашнего домашнего турнира в Риме за отсутствие уайлд-кард, но получила больше времени для подготовки к «Ролан Гаррос». Дополнительный отдых Франчески срежет преимущество Мугурусы в возрасте (между девушками разница 13 лет), а опыт позволит не проиграть разгромно.

Елена Веснина – Беатрис Хаддад Майя

Прогноз: победа Хаддад Майя за 2,12

20-летняя девушка из Бразилии – дерзкая представительница поколения Кирьоса, которое в ближайшее время прогонит легенд XXI века. Беатрис начинала год в середине третьей сотни, но к «Ролан Гаррос» мощно прибавила в рейтинге и по итогам турнира железно ворвется в топ-100. В ее шкафу уже есть скальп нескольких важных теннисных леди, главная среди которых Саманта Стосур.

Веснина после победы в середине марта в Индиан-Уэллс не впечатляет. Теннисистка из России попала в турбулентность, поэтому не владеет ситуацией и проигрывает любому желающему. На грунте Елену распотрошили все, кроме Дарьи Касаткиной, которая, видимо, сжалилась над подругой. Ядерная Хаддад Майя, для которой грунт любимое игровое поле, не постесняется и обидит Елену, отправив ее в двухнедельный отпуск уже в первом круге.

Андрей Рублев – Диего Шварцман

Прогноз: победа Шварцмана 3:0 по сетам за 2,07

Теннисист из России пробрался на турнир самым последним и не по-спортивному честно: в финале квалификации Рублев не подал на матч во встрече с Таро Даниэлем, проиграл, но получил билет в основу как лаки-лузер. Андрей обязан поблагодарить организаторов за щедрость, благодаря которой пополнится его банковская карта и баланс рейтинговых очков. Для него это единственная радость, которая оборвется в матче первого круга.

Соперник Рублева – закаленный грунтовик, с какими Андрей ни разу не сталкивался в сезоне-2017. Шварцман усердно трудится на любимом покрытии и уже отыграл несколько отличных матчей: в 2017-м аргентинец побеждал Баутисту и Рамоса и на равных бился с Надалем и Нисикори. Рублев едва ли похвастается подобными успехами: на счету 19-летнего игрока из России всего четыре победы на песке, две из которых – в квалификации к Парижу.

Для Диего Андрей – отличная закуска перед вторым кругом, где его ждет такой же голодный, как и он сам, Миша Зверев.

Новак Джокович – Марсель Гранольерс

Прогноз: тотал выигранных геймов Джоковича меньше 18,5 за 1,72

К защите титула Новак подошел не в чемпионской, но очень солидной форме: серб начал грунтовый сезон неважно, но раскачался ближе к Парижу, заехал в полуфинал в Мадриде и ассистировал Звереву в решающем матче в Риме. Незадолго до старта турнира Джок бросил фразу, что возненавидел теннис. Даже если это так, то на «Гаррос» серб отбросит негатив и возьмется за дело: поднять кубок и довести фанатов Надаля до слез второй год подряд – две самые желанные цели.

Как и любой топ, рассчитывающий на место в финале, Новак понимает, что первые стадии проходить надо быстро. Три сета в стартовой игре – минимум, превращение конкурента в пюре – идеальный вариант. Для выполнения задачи соперник по первому кругу у Ноле подходящий: Гранольерс проиграл 13 из 16 матчей нового сезона, один из которых 900-й ракетке мира из Морокко.

Испанец не задержится на корте: проще поскорее вылететь и сосредоточиться на паре, где у него значительно больше шансов. Новак железно сделает по одному брейку в каждом из сетов и легко запрыгнет во второй круг.

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