Getty Images

«Ролан Гаррос». Программа первого дня

«Ролан Гаррос». Программа первого дня
Eurosport

1 час назад

Анжелик Кербер против Екатерины Макаровой, возвращение Петры Квитовой, матчи Светланы Кузнецовой, Доминика Тима, Григора Димитрова – воскресенье будет жарким.

Eurosport Player : Смотри все 15 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Корт Филиппа Шатрие

Джулия Боузрап (США) – Петра Квитова (Чехия, 16) – начало в 12:00 (мск)

Анжелик Кербер (Германия, 1) – Екатерина Макарова (Россия)

Стефан Робер (Франция) – Григор Димитров (Болгария, 11)

Люка Пуй (Франция, 16) – Жюльен Беннето (Франция)

Корт Сюзанн Ленглен

Орасио Себальос (Аргентина) – Адриан Маннарино (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Кристина Макхэйл (США) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Доминик Тим (Австрия, 6) – Бернард Томич (Австралия)

Винус Уильямс (США, 10) – Цян Ван (Китай)

Корт 1

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Жиль Мюллер (Люксембург, 26) – начало в 12:00 (мск)

Марко Трунхеллити (Аргентина) – Кентен Алис (Франция)

Камила Джорджи (Италия) – Оушен Додин (Франция)

Лара Арруабаррена (Испания) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Корт 2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Роберта Винчи (Италия, 31) – начало в 12:00 (мск)

Бенджамин Бонзи (Франция) – Даниил Медведев (Россия)

Даниил Медведев

Томми Робредо (Испания) – Даниэль Эванс (Великобритания)

Виктория Голубиц (Швейцария) – Александра Саснович (Белоруссия)

Корт 3

Мариус Копил (Румыния) – Альберт Рамос (Испания, 19) – начало в 12:00 (мск)

Иво Карлович (Хорватия, 23) – Стефанос Циципас (Греция)

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 22) – Чагла Бююкакчай (Турция)

Бетани Маттек-Сэндс (США) – Евгения Родина (Россия)

Корт 6

Луиза Чирико (США) – Елена Остапенко (Латвия) – начало в 12:00 (мск)

Таро Даниэль (Япония) – Ежи Янович (Польша)

Аманда Анисимова (США) – Куруми Нара (Япония)

Юити Сагитта (Япония) – Стив Джонсон (США, 25)

Корт 14

Мэдисон Бринг (США) – Юлия Гёргес (Германия) – начало в 12:00 (мск)

Пабло Каррено (Испания, 20) – Флориан Майер (Германия)

Леся Цюренко (Украина) Катерина Козлова (Украина)

Робин Хаасе (Нидерланды) – Алекс де Минаур (Австралия)

Корт 17

Тими Бачински (Швейцария, 30) – Сара Соррибес (Испания) – начало в 12:00 (мск)

Марина Эракович (Австралия) – Шелби Роджерс (США)

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Теннис Сандгрен (США)

Томаш Беллуччи (Бразилия) – Душан Лайович (Сербия)

Михаил Кукушкин

Смотрите трансляцию «Ролан Гаррос» на Eurosport Player

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Сетка мужского одиночного разряда

Сетка женского одиночного разряда

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов

02:00
Популярные видео
Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли
6 438 просмотров24 ч
Страшнющий прыжок Дельгадо в ноги, после которого арбитр показал ему красную, а ты забьешься в угол
4 466 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться