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«Ролан Гаррос». Программа первого дня
Анжелик Кербер против Екатерины Макаровой, возвращение Петры Квитовой, матчи Светланы Кузнецовой, Доминика Тима, Григора Димитрова – воскресенье будет жарким.
Корт Филиппа Шатрие
Джулия Боузрап (США) – Петра Квитова (Чехия, 16) – начало в 12:00 (мск)
Анжелик Кербер (Германия, 1) – Екатерина Макарова (Россия)
Стефан Робер (Франция) – Григор Димитров (Болгария, 11)
Люка Пуй (Франция, 16) – Жюльен Беннето (Франция)
Корт Сюзанн Ленглен
Орасио Себальос (Аргентина) – Адриан Маннарино (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Кристина Макхэйл (США) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Доминик Тим (Австрия, 6) – Бернард Томич (Австралия)
Винус Уильямс (США, 10) – Цян Ван (Китай)
Корт 1
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Жиль Мюллер (Люксембург, 26) – начало в 12:00 (мск)
Марко Трунхеллити (Аргентина) – Кентен Алис (Франция)
Камила Джорджи (Италия) – Оушен Додин (Франция)
Лара Арруабаррена (Испания) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Корт 2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Роберта Винчи (Италия, 31) – начало в 12:00 (мск)
Бенджамин Бонзи (Франция) – Даниил Медведев (Россия)
Томми Робредо (Испания) – Даниэль Эванс (Великобритания)
Виктория Голубиц (Швейцария) – Александра Саснович (Белоруссия)
Корт 3
Мариус Копил (Румыния) – Альберт Рамос (Испания, 19) – начало в 12:00 (мск)
Иво Карлович (Хорватия, 23) – Стефанос Циципас (Греция)
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 22) – Чагла Бююкакчай (Турция)
Бетани Маттек-Сэндс (США) – Евгения Родина (Россия)
Корт 6
Луиза Чирико (США) – Елена Остапенко (Латвия) – начало в 12:00 (мск)
Таро Даниэль (Япония) – Ежи Янович (Польша)
Аманда Анисимова (США) – Куруми Нара (Япония)
Юити Сагитта (Япония) – Стив Джонсон (США, 25)
Корт 14
Мэдисон Бринг (США) – Юлия Гёргес (Германия) – начало в 12:00 (мск)
Пабло Каррено (Испания, 20) – Флориан Майер (Германия)
Леся Цюренко (Украина) – Катерина Козлова (Украина)
Робин Хаасе (Нидерланды) – Алекс де Минаур (Австралия)
Корт 17
Тими Бачински (Швейцария, 30) – Сара Соррибес (Испания) – начало в 12:00 (мск)
Марина Эракович (Австралия) – Шелби Роджерс (США)
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Теннис Сандгрен (США)
Томаш Беллуччи (Бразилия) – Душан Лайович (Сербия)
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