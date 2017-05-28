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Екатерина Макарова выбила первую ракетку мира Анжелик Кербер с «Ролан Гаррос»
Анжелик Кербер покидает турнир после первого круга – 2:6, 2:6.
Анжелик Кербер – Екатерина Макарова – 2:6, 2:6
Макарова подавала первым мячом лучше соперницы (73% против 61%), а также удачнее атаковала, выиграв активными действиями – 26:16.
Российская теннисистка была точнее на подаче – сделала три эйса и допустила две двойные ошибки.
Екатерина лучше реализовала моменты на чужой подаче – шесть из 14 выигранных брейк-пойнтов.
- Ранее девушки встречались между собой 11 раз, 7 матчей остались за Кербер.
- На грунте теннисистки провели друг с другом одну игру.
- В четвертьфинале турнира в Штутгарте в 2016-м победила Анжелик – 6:3, 6:2.
- Во втором круге Макарова сыграет с украинской теннисисткой, соперница определится в паре Леся Цуренко – Катерина Козлова.
Женская сетка «Ролан Гаррос»-2017
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