Екатерина Макарова выбила первую ракетку мира Анжелик Кербер с «Ролан Гаррос»

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Анжелик Кербер – Екатерина Макарова – 2:6, 2:6

Макарова подавала первым мячом лучше соперницы (73% против 61%), а также удачнее атаковала, выиграв активными действиями – 26:16.

Российская теннисистка была точнее на подаче – сделала три эйса и допустила две двойные ошибки.

Екатерина лучше реализовала моменты на чужой подаче – шесть из 14 выигранных брейк-пойнтов.

Ранее девушки встречались между собой 11 раз, 7 матчей остались за Кербер.

На грунте теннисистки провели друг с другом одну игру.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте в 2016-м победила Анжелик – 6:3, 6:2.

Во втором круге Макарова сыграет с украинской теннисисткой, соперница определится в паре Леся Цуренко – Катерина Козлова.

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