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Петра Квитова выиграла на «Ролан Гаррос» первый матч после нападения

Квитова выиграла первый матч после нападения
Eurosport

1 час назад

Теннисистка из Чехии обыграла в первом круге Джулию Боузрап – 6:3, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Квитовой девять эйсов, пять двойных ошибок, 31 виннер и 20 невынужденных.

Чешская теннисистка провела первый матч с ноября 2016 года: в середине декабря на теннисистку было совершено нападение в ее доме, в результате которого она получила резанную травму руки и пропустила начало сезона.

  • Во втором круге Квитова сыграет с победителем матча Евгения Родина (Россия) – Бетани Маттек (США).
  • Петра занимает 16-е место в рейтинге WTA, Боузрап – 86-я.

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