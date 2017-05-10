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Бруно Соарес / Джейми Маррей - Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль

ATP Masters Мадрид пары - 10 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Бруно Соарес / Джейми Маррей – Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Бруно Соарес / Джейми Маррей и Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.