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Робин Хаасе / Альберт Рамос - Николя Маю / Эдуар Роже-Васслан

ATP Masters Мадрид пары - 10 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Робин Хаасе / Альберт Рамос – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслан на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Робин Хаасе / Альберт Рамос и Николя Маю / Эдуар Роже-Васслан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.