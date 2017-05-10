10.05.17
Б.Бейкер / Н.МонроБрайан Бейкер / Николас Монро
Не ранее
13:00
Л.Кубот / М.МелоЛукаш Кубот / Марсело Мело
ATP Masters Мадрид пары • 2-й раунд
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Брайан Бейкер / Николас Монро - Лукаш Кубот / Марсело Мело
ATP Masters Мадрид пары - 10 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Брайан Бейкер / Николас Монро – Лукаш Кубот / Марсело Мело на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Брайан Бейкер / Николас Монро и Лукаш Кубот / Марсело Мело, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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