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Брайан Бейкер / Николас Монро - Лукаш Кубот / Марсело Мело

ATP Masters Мадрид пары - 10 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Брайан Бейкер / Николас Монро – Лукаш Кубот / Марсело Мело на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Брайан Бейкер / Николас Монро и Лукаш Кубот / Марсело Мело, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.