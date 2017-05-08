08.05.17
Старт
65
0
А. КузнецовАндрей Кузнецов
Не ранее
21:00
77
0
ЖВ. ТсонгаЖо-Вильфрид Тсонга
ATP Masters Мадрид • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Андрей Кузнецов - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Masters Мадрид - 8 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Андрей Кузнецов – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андрей Кузнецов и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0