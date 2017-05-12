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Пабло Куэвас - Александр Зверев
ATP Masters Мадрид - 12 мая 2017
Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Пабло Куэвас – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 12 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Пабло Куэвас и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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