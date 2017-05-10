Онлайн

Николас Альмагро - Новак Джокович

ATP Masters Мадрид - 10 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Николас Альмагро – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 10 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Николас Альмагро и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.