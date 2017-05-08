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Томми Робредо - Николас Альмагро

ATP Masters Мадрид - 8 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Томми Робредо – Николас Альмагро на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Томми Робредо и Николас Альмагро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.