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Гильермо Гарсия-Лопес - Мариус Копил

ATP Masters Мадрид - 8 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гильермо Гарсия-Лопес и Мариус Копил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.