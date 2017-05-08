08.05.17
Завершено
66
6
69
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
Не ранее
13:00
78
4
711
М. КопилМариус Копил
ATP Masters Мадрид • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гильермо Гарсия-Лопес - Мариус Копил
ATP Masters Мадрид - 8 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гильермо Гарсия-Лопес и Мариус Копил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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