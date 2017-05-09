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Александр Зверев - Фернандо Вердаско

ATP Masters Мадрид - 9 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Александр Зверев – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 9 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.