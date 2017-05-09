EFE
Защитника «Барселоны» Жерара Пике освистали на матче Феррер – Кукушкин в Мадриде
Футболист не смутился и досмотрел теннис.
Матч первого круга турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером и казахстанцем Михаилом Кукушкиным посетил защитник «Барселоны» Жерар Пике. Увидев каталонца на трибунах, болельщики в течение нескольких минут освистывали его и выкрикивали «Hala Madrid».
- Пике неоднократно делал провокационные заявления в адрес мадридского «Реала».
- Матч между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6(1), 6:4.
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