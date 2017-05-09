EFE

Защитника «Барселоны» Жерара Пике освистали на матче Феррер – Кукушкин в Мадриде

Пике освистали на матче Феррер – Кукушкин в Мадриде
Eurosport

15 ч. назад

Футболист не смутился и досмотрел теннис.

Матч первого круга турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером и казахстанцем Михаилом Кукушкиным посетил защитник «Барселоны» Жерар Пике. Увидев каталонца на трибунах, болельщики в течение нескольких минут освистывали его и выкрикивали «Hala Madrid».

  • Пике неоднократно делал провокационные заявления в адрес мадридского «Реала».
  • Матч между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6(1), 6:4.

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