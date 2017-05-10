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Мужчина, в честь которого назван корт в Мадриде, пришел на матч и получил мячом по голове

Мужчина, в честь которого назван корт в Мадриде, пришел на матч и получил мячом по голове
Eurosport

9 ч. назад

Маноло Сантана не ожидал такой подставы.

В матче первого круга на турнире в Мадриде Мариус Копил встречался с Энди Мареем и уступил в двух сетах – 4:6, 3:6. При счете 2:1 во второй партии Копил пробил смэш, после которого мяч улетел на трибуны и попал в голову пожилому мужчине. Им оказался Маноло Сантана – человек, в честь которого назван стадион, на котором играли теннисисты.

Копил, похоже, не понял, в кого попал, скромно извинился и отправился на прием.

  • Во втором круге Маррей сыграет с победителем матча Чорич – Эрбер.
  • Энди возглавляет рейтинг ATP, Копил – 104-й.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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