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Новак Джокович обыграл Николаса Альмагро на «Мастерсе» в Мадриде, уйдя с 0:3 в решающем сете
Матч второго раунда принес победу сербу – 6:1, 4:6, 7:5.
Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Джокович провел семь подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из 11 и допустил две двойные ошибки. Альмагро ответил 11 эйсами и тремя брейками при трех двойных. В решающем сете Новак ушел со счета 0:3.
Счет в личном противостоянии стал 5-0 в пользу теннисиста из Сербии.
- В третьем раунде Джокович сыграет с победителем матча Жиль Симон – Фелисиано Лопес.
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