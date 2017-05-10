Новак Джокович обыграл Николаса Альмагро на «Мастерсе» в Мадриде, уйдя с 0:3 в решающем сете

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Джокович провел семь подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из 11 и допустил две двойные ошибки. Альмагро ответил 11 эйсами и тремя брейками при трех двойных. В решающем сете Новак ушел со счета 0:3.

Счет в личном противостоянии стал 5-0 в пользу теннисиста из Сербии.

В третьем раунде Джокович сыграет с победителем матча Жиль Симон – Фелисиано Лопес.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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