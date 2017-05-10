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Рафаэль Надаль победил Фабио Фоньини на «Мастерсе» в Мадриде и вышел на Ника Кирьоса

Надаль победил Фоньини и вышел на Кирьоса
Eurosport

3 ч. назад

Испанец оказался сильнее в матче второго круга – 7:6(3), 3:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. Надаль провел пять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. На счету Фоньини три эйса, четыре брейка и три двойных.

  • Счет в личном противостоянии стал 9-3 в пользу Рафы.
  • В третьем круге Надаль сыграет с Ником Кирьосом

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