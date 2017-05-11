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Рафаэль Надаль: «Я не был плох, я был очень плох»

Надаль: «Я не был плох, я был очень плох»
Eurosport

4 ч. назад

Испанец раскритиковал себя за игру во втором круге турнира в Мадриде против Фабио Фоньини.

«Я не был плох, я был очень плох. Но я все же сохранял настрой на игру. Матч получился нервозным, к тому же Фабио не давал много времени.

Приходилось сохранять концентрацию на пределе. Но победа дает уверенность. С Кирьосом будет сложно: он бывает агрессивным, оказывает давление», – цитирует Надаля Sport360.com.

  • Надаль одержал победу над Фоньини со счетом 7:6(3), 3:6, 6:4.
  • В следующем круге Надаль встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

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