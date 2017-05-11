Eurosport
Новак Джокович вышел в четвертьфинал ATP Мадрид
В третьем круге серб переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 6:4, 7:5.
Матч продолжался 1 час 34 минуты. На счету Джоковича 6 эйсов, 1 двойная и 2 брейка. Во втором сете Новак отыграл единственный брейк-пойнт соперника.
Счет личных встреч стал 9-1 в пользу Ноле.
- В четвертьфинале серб встретится с Кэи Нисикори, переигравшим Давида Феррера (6:4, 6:3).
- Джокович занимает второе место в рейтинге ATP, Лопес – 38-й.
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