Eurosport

Новак Джокович вышел в четвертьфинал ATP Мадрид

Джокович вышел в четвертьфинал
Eurosport

48 мин. назад

В третьем круге серб переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. На счету Джоковича 6 эйсов, 1 двойная и 2 брейка. Во втором сете Новак отыграл единственный брейк-пойнт соперника.

Счет личных встреч стал 9-1 в пользу Ноле.

  • В четвертьфинале серб встретится с Кэи Нисикори, переигравшим Давида Феррера (6:4, 6:3).
  • Джокович занимает второе место в рейтинге ATP, Лопес – 38-й.

Сетка турнира в Мадриде

Мощные тексты о теннисе и не только в нашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко

02:18
Популярные видео
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
 960 просмотров8 ч
Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами
2 880 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться