Eurosport
Энди Маррей проиграл Борне Чоричу в третьем круге ATP Мадрид
Британец взял у соперника шесть геймов – 3:6, 3:6.
Матч продолжался 1 час 26 минут. Соперники выполнили по 3 подачи навылет и допустили по 1 двойной ошибке. Маррей сделал 1 брейк и 4 раза отдал подачу.
Счет личных встреч стал равным – 2-2.
- Маррей не сыграет в финале четвертого турнира подряд.
- Чорич за выход в полуфинал поспорит с победителем матча Доминик Тим – Григор Димитров.
- Энди Маррей лидирует в рейтинге ATP, Чорич – 59-й.
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