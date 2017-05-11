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Рафаэль Надаль разгромил Ника Кирьоса и вышел в четвертьфинал ATP Мадрид
Испанец отдал сопернику четыре гейма – 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 13 минут. Надаль выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную и сделал 5 брейков. Кирьос отметился двумя эйсами, четырьмя двойными ошибками и одним брейком.
Счет личных встреч стал 2-1 в пользу Надаля.
- В четвертьфинале Рафа сыграет с Давидом Гоффеном, переигравшим Милоша Раонича.
- Надаль занимает пятое место в рейтинге ATP, Кирьос – 20-й.
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