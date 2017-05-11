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Рафаэль Надаль разгромил Ника Кирьоса и вышел в четвертьфинал ATP Мадрид

Надаль разгромил Кирьоса и вышел в четвертьфинал
Eurosport

1 час назад

Испанец отдал сопернику четыре гейма – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Надаль выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную и сделал 5 брейков. Кирьос отметился двумя эйсами, четырьмя двойными ошибками и одним брейком.

Счет личных встреч стал 2-1 в пользу Надаля.

  • В четвертьфинале Рафа сыграет с Давидом Гоффеном, переигравшим Милоша Раонича.
  • Надаль занимает пятое место в рейтинге ATP, Кирьос – 20-й.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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