Eurosport

Новак Джокович во второй раз в сезоне вышел в полуфинал

Джокович во второй раз в сезоне вышел в полуфинал
Eurosport

7 мин. назад

Соперник серба по четвертьфиналу турнира в Мадриде Кэй Нисикори не вышел на матч.

На предматчевой пресс-конференции Нисикори объявил, что не сыграет в полуфинале из-за травмы запястья, полученной по ходу матча против Давида Феррера. Благодаря отказу соперника Новак Джокович без борьбы получил место в полуфинале.

Джокович дошел до стадии полуфинала во второй раз в сезоне: ранее в 2017 году Новак играл в 1/2 турнира в Дохе, где в финале обыграл Энди Маррея.

  • В полуфинале турнира в Мадриде Новак сыграет с Рафаэлем Надалем или Давидом Гоффеном.
  • Джокович занимает второе место в рейтинге ATP.

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