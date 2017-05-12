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Рафаэль Надаль и Новак Джокович встретятся в полуфинале ATP Мадрид

Надаль и Джокович встретятся в полуфинале
Eurosport

1 минуту назад

Испанец вышел на серба после победы над Давидом Гоффеном – 7:6(3), 6:2.

Матч продолжался 2 часа. Надаль не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче. На счету испанца 21 виннер, 19 невынужденных ошибок и 2 брейка. Рафа отыграл четыре брейк-пойнта Давида.

Счет личных встреч стал 3-0 в пользу Надаля, который не отдал сопернику ни одного сета.

  • За выход в финал Надаль поспорит с Новаком Джоковичем, который вышел в полуфинал после отказа Кэя Нисикори.
  • Новак ведет в противостоянии с Рафой 26-23.
  • Надаль не проигрывает с финала «Мастерса» в Майами, где он уступил Федереру.
  • В последних 13 играх испанец проиграл всего два сета.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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