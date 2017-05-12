Гениальный обводящий удар Пабло Куэваса в Мадриде, после которого Александр Зверев застыл в бессилии

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Пабло Куэвас переиграл Александра Зверева – 3:6, 6:0, 6:4. Беды немецкого теннисиста начались в начале второго сета: на геймболе во втором гейме Александр закинул мяч Пабло за спину свечой, но тот добежал и не глядя обвел соперника.

Тот гейм остался за Куэвасом, после чего он захватил инициативу и довел матч до победы.

В полуфинале уругваец сыграет с победителем матча Тим – Чорич.

В другом матче встретятся Надаль и Джокович.

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