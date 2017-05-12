Eurosport

Гениальный обводящий удар Пабло Куэваса в Мадриде, после которого Александр Зверев застыл в бессилии

Гениальный обводящий удар Куэваса, после которого Зверев застыл в бессилии
Eurosport

8 мин. назад

Уругваец застал немца врасплох.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Пабло Куэвас переиграл Александра Зверева – 3:6, 6:0, 6:4. Беды немецкого теннисиста начались в начале второго сета: на геймболе во втором гейме Александр закинул мяч Пабло за спину свечой, но тот добежал и не глядя обвел соперника.

Тот гейм остался за Куэвасом, после чего он захватил инициативу и довел матч до победы.

  • В полуфинале уругваец сыграет с победителем матча Тим – Чорич.
  • В другом матче встретятся Надаль и Джокович.

Сетка турнира в Мадриде

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»

02:08
Популярные видео
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
1 853 просмотров5 ч
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 305 просмотровВчера в 19:32
А еще вам может понравиться