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Рафаэль Надаль прервал 7-матчевую серию поражений от Новака Джоковича

Надаль прервал 7-матчевую серию поражений от Джоковича
Eurosport

1 час назад

Испанец обыграл серба в полуфинале турнира в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Надаля. Испанец реализовал 4 брейк-пойнта из 6, один раз проиграв собственную подачу.

Матч продолжался 1 час 39 минут.

  • Эта встреча стала 50-й в истории противостояния Надаля и Джоковича. Счет стал 26-24 в пользу серба.
  • Надаль выиграл у Джоковича впервые с мая 2014 года.
  • В финале испанец встретится с победителем встречи между уругвайцем Пабло Куэвасом и австрийцем Домиником Тимом.

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