Getty Images
Рафаэль Надаль прервал 7-матчевую серию поражений от Новака Джоковича
Испанец обыграл серба в полуфинале турнира в Мадриде.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Надаля. Испанец реализовал 4 брейк-пойнта из 6, один раз проиграв собственную подачу.
Матч продолжался 1 час 39 минут.
- Эта встреча стала 50-й в истории противостояния Надаля и Джоковича. Счет стал 26-24 в пользу серба.
- Надаль выиграл у Джоковича впервые с мая 2014 года.
- В финале испанец встретится с победителем встречи между уругвайцем Пабло Куэвасом и австрийцем Домиником Тимом.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте