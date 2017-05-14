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Доминик Тим впервые вышел в финал «Мастерса» и попал на Рафаэля Надаля

Тим впервые вышел в финал «Мастерса» и попал на Надаля
Eurosport

1 час назад

В полуфинале австриец обыграл Пабло Куэваса – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Тим провел три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Куэвас ответил одним эйсом при четырех двойных.

Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.

  • За титул Тим поспорит с Рафаэлем Надалем.
  • Для Доминика предстоящий финал станет первым на турнирах серии «Мастерс».

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