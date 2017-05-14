Getty Images
Доминик Тим впервые вышел в финал «Мастерса» и попал на Рафаэля Надаля
В полуфинале австриец обыграл Пабло Куэваса – 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Тим провел три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Куэвас ответил одним эйсом при четырех двойных.
Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.
- За титул Тим поспорит с Рафаэлем Надалем.
- Для Доминика предстоящий финал станет первым на турнирах серии «Мастерс».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте