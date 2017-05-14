Криштиану Роналду и Рауль поддержали Рафаэля Надаля в полуфинале с Новаком Джоковичем

Рафаэль Надаль прервал серию поражений в противостоянии с Новаком Джоковичем благодаря поддержке со стороны легенд его любимого футбольного клуба.

Поглядеть на игру Рафы и Ноле в полуфинале пришли легендарный капитан «Реала» Рауль и лидер нынешней команды Криштиану Роналду.

Надаль – один из самых известных спортсменов-болельщиков «Реала».

Испанец обыграл Джоковича впервые с июня 2014 года.

В финале «Мастерса» Рафа сыграет против Доминика Тима.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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