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Криштиану Роналду и Рауль поддержали Рафаэля Надаля в полуфинале с Новаком Джоковичем

Роналду и Рауль поддержали Надаля в полуфинале с Джоковичем
Eurosport

2 мин. назад

У серба не было шансов против такой поддержки.

Рафаэль Надаль прервал серию поражений в противостоянии с Новаком Джоковичем благодаря поддержке со стороны легенд его любимого футбольного клуба.

Поглядеть на игру Рафы и Ноле в полуфинале пришли легендарный капитан «Реала» Рауль и лидер нынешней команды Криштиану Роналду.

  • Надаль – один из самых известных спортсменов-болельщиков «Реала».
  • Испанец обыграл Джоковича впервые с июня 2014 года.
  • В финале «Мастерса» Рафа сыграет против Доминика Тима.

Сетка «Мастерса» в Мадриде

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