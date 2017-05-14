Getty Images
Криштиану Роналду и Рауль поддержали Рафаэля Надаля в полуфинале с Новаком Джоковичем
У серба не было шансов против такой поддержки.
Рафаэль Надаль прервал серию поражений в противостоянии с Новаком Джоковичем благодаря поддержке со стороны легенд его любимого футбольного клуба.
Поглядеть на игру Рафы и Ноле в полуфинале пришли легендарный капитан «Реала» Рауль и лидер нынешней команды Криштиану Роналду.
- Надаль – один из самых известных спортсменов-болельщиков «Реала».
- Испанец обыграл Джоковича впервые с июня 2014 года.
- В финале «Мастерса» Рафа сыграет против Доминика Тима.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте