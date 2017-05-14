EFE
Рафаэль Надаль в пятый раз выиграл «Мастерс» в Мадриде
В финале испанец обыграл австрийца Доминика Тима.
Игра завершилась со счетом 7:6(8), 6:4 в пользу Надаля. Испанец реализовал два брейк-пойнта из пяти, один раз проиграв собственную подачу. В заключительном гейме Надаль отыграл четыре брейк-пойнта.
Матч продолжался 2 часа 17 минут.
- Рафаэль Надаль победил на турнире в Мадриде в пятый раз. Ранее он брал титул в 2005, 2010, 2013 и 2014 годах.
- Для 30-летнего испанца этот титул стал 73-м в карьере.
- Надаль заработал 1 миллион евро призовых и 1000 рейтинговых очков.
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