EFE

Рафаэль Надаль в пятый раз выиграл «Мастерс» в Мадриде

Надаль в пятый раз выиграл «Мастерс» в Мадриде
Eurosport

55 мин. назад

В финале испанец обыграл австрийца Доминика Тима.

Игра завершилась со счетом 7:6(8), 6:4 в пользу Надаля. Испанец реализовал два брейк-пойнта из пяти, один раз проиграв собственную подачу. В заключительном гейме Надаль отыграл четыре брейк-пойнта.

Матч продолжался 2 часа 17 минут.

  • Рафаэль Надаль победил на турнире в Мадриде в пятый раз. Ранее он брал титул в 2005, 2010, 2013 и 2014 годах.
  • Для 30-летнего испанца этот титул стал 73-м в карьере.
  • Надаль заработал 1 миллион евро призовых и 1000 рейтинговых очков.

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