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Даниил Медведев - Адриан Маннарино

ATP Masters Монреаль - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Даниил Медведев – Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Даниил Медведев и Адриан Маннарино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.