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Николоз Басилашвили - Томаш Бердых

ATP Masters Монреаль - 8 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Томаш Бердых на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 8 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Томаш Бердых, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.