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Джаред Дональдсон - Бенуа Пэр

ATP Masters Монреаль - 9 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Джаред Дональдсон – Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:30 9 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джаред Дональдсон и Бенуа Пэр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.