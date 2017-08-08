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Вашек Поспишил - Питер Полански
ATP Masters Монреаль - 8 августа 2017
Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Вашек Поспишил – Питер Полански на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:30 8 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Вашек Поспишил и Питер Полански, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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