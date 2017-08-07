07.08.17
Л. ПуйЛюка Пуй
Не ранее
19:30
Д. ДональдсонДжаред Дональдсон
ATP Masters Монреаль • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Люка Пуй - Джаред Дональдсон
ATP Masters Монреаль - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Люка Пуй – Джаред Дональдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Люка Пуй и Джаред Дональдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0