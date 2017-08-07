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Люка Пуй - Джаред Дональдсон

ATP Masters Монреаль - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Люка Пуй – Джаред Дональдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Люка Пуй и Джаред Дональдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.