07.08.17
Д. ШварцманДиего Шварцман
Не ранее
19:30
Р. ОпелкаРайлли Опелка
ATP Masters Монреаль • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Диего Шварцман - Райлли Опелка
ATP Masters Монреаль - 7 августа 2017

Это Теннис, и это Монреаль! Следите за матчем Диего Шварцман – Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 7 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Диего Шварцман и Райлли Опелка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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