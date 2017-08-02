Стэн Вавринка снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати из-за травмы колена.

«После многочисленных улучшений и осложнений, консультаций с врачами и моей командой я, к сожалению, принял решение не ехать в Канаду и Цинциннати, дабы не рисковать здоровьем, хотя мною были приложены большие усилия, чтобы подготовиться к этим турнирам», – написал Стэн в фейсбуке.

Турнир в Монреале пройдет 7-13 августа, турнир в Цинциннати – 13-20 августа.

Вавринка четыре раза играл в финалах «Мастерсов» и одержал одну победу (Монте-Карло-2014).

Последним матчем Стэна остается поражение от Даниила Медведева в первом круге Уимблдона.

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