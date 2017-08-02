Getty Images

Стэн Вавринка снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати

Вавринка снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати
Eurosport

13 мин. назад

О US Open ни слова.

Стэн Вавринка снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати из-за травмы колена.

«После многочисленных улучшений и осложнений, консультаций с врачами и моей командой я, к сожалению, принял решение не ехать в Канаду и Цинциннати, дабы не рисковать здоровьем, хотя мною были приложены большие усилия, чтобы подготовиться к этим турнирам», – написал Стэн в фейсбуке.

  • Турнир в Монреале пройдет 7-13 августа, турнир в Цинциннати – 13-20 августа.
  • Вавринка четыре раза играл в финалах «Мастерсов» и одержал одну победу (Монте-Карло-2014).
  • Последним матчем Стэна остается поражение от Даниила Медведева в первом круге Уимблдона.

Фейсбук очень приятен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода

02:26
Популярные видео
2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»
3 616 просмотров31/07 в 14:26
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
8 889 просмотров31/07 в 10:43
А еще вам может понравиться