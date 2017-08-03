Eurosport
Энди Маррей снялся с турнира в Монреале, Рафаэль Надаль может занять первую строчку рейтинга
Британец не восстановился от травмы бедра.
Мужская сетка «Мастерса» в Монреале лишилась четвертого игрока Топ-10. Энди Маррей, страдающий от травмы бедра с Уимблдона, отказался от участия в турнире.
Благодаря отказу британца первую строчку рейтинга по итогам турнира может занять Рафаэль Надаль. Чтобы потеснить Маррея испанцу будет достаточно добраться до полуфинала.
Ранее с канадского турнира по причинам различных повреждений снялись Новак Джокович, Стэн Вавринка и Марин Чилич.
- «Мастерс» в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.
- Надаля и Маррея в рейтинге разделяют 285 очков.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте