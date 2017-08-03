Энди Маррей снялся с турнира в Монреале, Рафаэль Надаль может занять первую строчку рейтинга

Мужская сетка «Мастерса» в Монреале лишилась четвертого игрока Топ-10. Энди Маррей, страдающий от травмы бедра с Уимблдона, отказался от участия в турнире.

Благодаря отказу британца первую строчку рейтинга по итогам турнира может занять Рафаэль Надаль. Чтобы потеснить Маррея испанцу будет достаточно добраться до полуфинала.

Ранее с канадского турнира по причинам различных повреждений снялись Новак Джокович, Стэн Вавринка и Марин Чилич.

«Мастерс» в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.

Надаля и Маррея в рейтинге разделяют 285 очков.

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