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Рафаэль Надаль и Доминик Тим зарубились в теннис на вершине олимпийской башни высотой в 165 метров

Надаль и Тим зарубились в теннис на вершине олимпийской башни высотой в 165 метров
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Хоть бы грунтик для таких игроков постелили.

Рафаэль Надаль и Доминик Тим сошлись в выставочном матче в Монреале в преддверии старта Rogers Cup. Игра прошла на вершине башни Олимпийского стадиона, где был сооружен мини-корт. Высота башни составляет 165 метров.

В личном противостоянии Надаль ведет со счетом 5-2.

  • «Мастерс» в Монреале стартует 7 августа.
  • Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира, если дойдет до полуфинала канадского турнира.
  • Сетка «Мастерса» в Монреале

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