01.11.17
Р.Рам / Р.КлаасенРаджив Рам / Равен Клаасен
Не ранее
13:00
Ф.Лoпес / М.ЛопесФелисиано Лoпес / Марк Лопес
ATP Masters Париж пары • Второй раунд
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Перед матчем

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Раджив Рам / Равен Клаасен - Фелисиано Лoпес / Марк Лопес
ATP Masters Париж пары - 1 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Раджив Рам / Равен Клаасен – Фелисиано Лoпес / Марк Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 1 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Раджив Рам / Равен Клаасен и Фелисиано Лoпес / Марк Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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