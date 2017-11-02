02.11.17
Р.Гаске / Л.ПуйРишар Гаске / Люка Пуй
Не ранее
13:00
Л.Кубот / М.МелоЛукаш Кубот / Марсело Мело
ATP Masters Париж пары • Второй раунд
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Перед матчем

Онлайн
Ришар Гаске / Люка Пуй - Лукаш Кубот / Марсело Мело
ATP Masters Париж пары - 2 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Ришар Гаске / Люка Пуй – Лукаш Кубот / Марсело Мело на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 2 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ришар Гаске / Люка Пуй и Лукаш Кубот / Марсело Мело, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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