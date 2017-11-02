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Хенри Континен / Джон Пирс - Джек Сок / Николас Монро

ATP Masters Париж пары - 2 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Хенри Континен / Джон Пирс – Джек Сок / Николас Монро на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 2 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хенри Континен / Джон Пирс и Джек Сок / Николас Монро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.