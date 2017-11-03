03.11.17
Б.Соарес / Д.МаррейБруно Соарес / Джейми Маррей
Не ранее
13:00
Н.Маю / ПЮ.ЭрберНиколя Маю / Пьер-Юж Эрбер
ATP Masters Париж пары • 1/4 финала
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Перед матчем

Онлайн
Бруно Соарес / Джейми Маррей - Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер
ATP Masters Париж пары - 3 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Бруно Соарес / Джейми Маррей – Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Бруно Соарес / Джейми Маррей и Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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