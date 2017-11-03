Онлайн

Бруно Соарес / Джейми Маррей - Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер

ATP Masters Париж пары - 3 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Бруно Соарес / Джейми Маррей – Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Бруно Соарес / Джейми Маррей и Николя Маю / Пьер-Юж Эрбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.