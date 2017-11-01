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Фернандо Вердаско / Диего Шварцман - Марсель Гранольерс / Иван Додиг

ATP Masters Париж пары - 1 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Фернандо Вердаско / Диего Шварцман – Марсель Гранольерс / Иван Додиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 1 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Фернандо Вердаско / Диего Шварцман и Марсель Гранольерс / Иван Додиг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.