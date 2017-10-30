30.10.17
Р. ХаррисонРайан Харрисон
Не ранее
13:00
П. ГожовчикПетер Гожовчик
ATP Masters Париж • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Райан Харрисон - Петер Гожовчик
ATP Masters Париж - 30 октября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Райан Харрисон – Петер Гожовчик на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Райан Харрисон и Петер Гожовчик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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