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Пьер-Юж Эрбер - Фелисиано Лoпес

ATP Masters Париж - 31 октября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Пьер-Юж Эрбер – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 31 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Пьер-Юж Эрбер и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.